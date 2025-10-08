Shopping alla sagra di Cusano Mutri con banconote false | bloccata coppia di giovani

Durante la nota sagra dei funghi di Cusano Mutri, nel beneventano, uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle sagre in Campania, due giovani della provincia di Salerno sono stati scoperti a tentare di pagare con banconote false. L’episodio è avvenuto sabato 4 ottobre, quando la coppia ha effettuato un acquisto presso uno stand gastronomico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Shopping alla sagra di Cusano Mutri con banconote false: bloccata coppia di giovani

