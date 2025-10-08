Shopping alla sagra di Cusano Mutri con banconote false | bloccata coppia di giovani

Teleclubitalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la nota sagra dei funghi di Cusano Mutri, nel beneventano, uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle sagre in Campania, due giovani della provincia di Salerno sono stati scoperti a tentare di pagare con banconote false. L’episodio è avvenuto sabato 4 ottobre, quando la coppia ha effettuato un acquisto presso uno stand gastronomico . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

shopping alla sagra di cusano mutri con banconote false bloccata coppia di giovani

© Teleclubitalia.it - Shopping alla sagra di Cusano Mutri con banconote false: bloccata coppia di giovani

In questa notizia si parla di: shopping - sagra

shopping sagra cusano mutriCusano Mutri, tentano di pagare con una banconota falsa alla ‘Sagra dei Funghi’: nei guai coppia salernitana - Hanno tentato di pagare una consumazione con una banconota da 50 euro verosimilmente falsa durante la “Sagra dei Funghi” di Cusano Mutri, ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri. Da ntr24.tv

shopping sagra cusano mutriTentano di spacciare 50 euro false alla Sagra di Cusano Mutri, coppia denunciata - Nel corso dei controlli effettuati nell’ambito della consueta attività di prevenzione e sicurezza durante la Sagra dei Funghi ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Shopping Sagra Cusano Mutri