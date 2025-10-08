Shock in California! Un elicottero si schianta tra le auto | il video dell' incidente

In California un elicottero medico precipita al centro di Sacramento sulla Highway 50. A bordo del velivolo nessun paziente, ma soltanto il pilota, un’infermiera e un paramedico che sono stati trasportati in ospedale gravemente feriti. Sul posto decine di passanti corrono ad aiutare prima dell’arrivo dei soccorsi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Le eliche impazzite dell'elicottero mentre si schianta sull'autostrada: il video amatoriale - Un automobilista di Sacramento ha raccontato i drammatici momenti in cui ha evitato per un soffio un disastro aereo sull’autostrada. Riporta msn.com

Il video dell'elicottero medico che si schianta tra le macchine in autostrada - Il velivolo di soccorso è precipitato sulla Highway 50 a Sacramento, in California (Usa). Scrive today.it

