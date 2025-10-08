Shock in California! Un elicottero si schianta tra le auto | il video dell' incidente
In California un elicottero medico precipita al centro di Sacramento sulla Highway 50. A bordo del velivolo nessun paziente, ma soltanto il pilota, un’infermiera e un paramedico che sono stati trasportati in ospedale gravemente feriti. Sul posto decine di passanti corrono ad aiutare prima dell’arrivo dei soccorsi. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: shock - california
