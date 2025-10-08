Shanghai Musetti dura un set Ai quarti di finale va Auger-Aliassime

Gazzetta.it | 8 ott 2025

Più solido e continuo il canadese, che rosicchia punti importanti in ottica Atp Finals. E contro Rinderknech potrà accorciare su Lorenzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

