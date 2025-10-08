Shanghai delusione Musetti | sconfitta amara agli ottavi di finale

Niente da fare per Lorenzo Musetti: il tennista italiano saluta in anticipo Shanghai e abbandona ancora il sogno del Masters 1000. Il quadro dei quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai è quasi completo. Nella giornata di oggi sono andati in scena altri tre ottavi di finale. Nel pomeriggio si chiuderà il cerchio con la sfida tra Learner Tien e Daniil Medvedev. I due si sono affrontati nella semifinale di Pechino una settimana fa, torneo poi vinto da Sinner proprio contro Tien. Nei prossimi quarti di finale, però, non ci sarà il numero due al mondo: Sinner si è ritirato al terzo set nel secondo turno, a causa di alcuni guai muscolari. 🔗 Leggi su Sportface.it