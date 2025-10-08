Sgozza la moglie mentre è seduta sul divano e si lancia nel vuoto | la tragica fine di Enzo e Maria
Lei uccisa a coltellate in casa, lui morto sull'asfalto dopo essersi lanciato dalla finestra. Enzo Manzini, 92 anni, e la moglie Maria Capitati, 88 anni, sono morti cosi a Castelfranco Emilia (Modena) nel tardo pomeriggio del 7 ottobre. Sono in corso le indagini, ma la dinamica è sembrata chiara. 🔗 Leggi su Today.it
