Sgozza la moglie mentre è seduta sul divano e si lancia nel vuoto | la tragica fine di Enzo e Maria

Lei uccisa a coltellate in casa, lui morto sull'asfalto dopo essersi lanciato dalla finestra. Enzo Manzini, 92 anni, e la moglie Maria Capitati, 88 anni, sono morti cosi a Castelfranco Emilia (Modena) nel tardo pomeriggio del 7 ottobre. Sono in corso le indagini, ma la dinamica è sembrata chiara.