Sgombero dell’ex Motel Agip | l’Amministrazione Comunale a sostegno delle famiglie

L' Amministrazione Comunale di Napoli, a seguito dello sgombero dell'immobile comunale ex Motel Agip in via Roma verso Scampia, ha adottato una serie di misure straordinarie per garantire un supporto concreto ai nuclei familiari coinvolti, in condizione di elevata fragilità sociale ed economica. L'intervento nasce dalla consapevolezza della complessità della situazione abitativa e dalla volontà di accompagnare le famiglie in un percorso di uscita dall'emergenza, nel rispetto della dignità e dei diritti di ciascuno. Le persone sgomberate, residenti da oltre vent'anni in una struttura dichiarata inagibile e non più sicura, sono state seguite quotidianamente dai servizi sociali territoriali, che hanno attivato percorsi di presa in carico personalizzati.

