Shock a Milano per la morte di un 71enne. Si è lanciato dal balcone quando è arrivato l’ufficiale giudiziario per lo sfratto dopo che non aveva pagato l’affitto. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Sfratto a Milano, si suicida l’anziano sfrattato