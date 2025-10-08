Sfratti Property Managers Italia | 4 mosse per liberare le case

Firenze, 8 ottobre 2025. “Chi smette di pagare l’affitto in Italia può restare per anni in una casa senza versare un euro, nei casi più gravi anche dieci anni. È una situazione che non ha eguali in Europa e che genera un danno enorme non solo ai proprietari, ma a tutto il Paese. È necessario pensare ad un piano di intervento per contrastare questa emergenza”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence, che propone un piano in quattro punti per riportare equilibrio nel mercato delle locazioni e far fronte alla crisi abitativa. “Risoluzione automatica del contratto dopo due mensilità non pagate, intervento immediato dei servizi sociali, tempi certi massimi di 120 giorni e istituzione di un fondo nazionale salva-sfratto – dice Fagnoni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it