Sfratti Property Managers Italia | 4 mosse per liberare le case
Firenze, 8 ottobre 2025. “Chi smette di pagare l’affitto in Italia può restare per anni in una casa senza versare un euro, nei casi più gravi anche dieci anni. È una situazione che non ha eguali in Europa e che genera un danno enorme non solo ai proprietari, ma a tutto il Paese. È necessario pensare ad un piano di intervento per contrastare questa emergenza”. A dirlo è Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence, che propone un piano in quattro punti per riportare equilibrio nel mercato delle locazioni e far fronte alla crisi abitativa. “Risoluzione automatica del contratto dopo due mensilità non pagate, intervento immediato dei servizi sociali, tempi certi massimi di 120 giorni e istituzione di un fondo nazionale salva-sfratto – dice Fagnoni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sfratti - property
A Primavalle e Torrevecchia oltre 100 sfratti nelle case popolari. Ora il Comune cerca di fermarli https://ift.tt/JesaDtT - X Vai su X
Sfratti, Property Managers Italia: “4 mosse per liberare le case” - Il presidente Fagnoni: “Risoluzione del contratto dopo due mensilità non pagate, intervento dei servizi sociali, tempi certi e un fondo salva- msn.com scrive
Sono usciti dei dati terrificanti su sfratti e caro affitti in Italia ma sembrano non interessare - Il dettaglio di tutti i dati nazionali, regionali, provinciali e comunali potete leggerli a questo link. Secondo ilfattoquotidiano.it