Sfrattato a 71 anni si lancia dal sesto piano
AGI - Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l'ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall'appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. E' accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra. . 🔗 Leggi su Agi.it
Sesto San Giovanni, uomo si lancia dal sesto piano dopo lo sfratto - Il 71enne alla vista del funzionario del tribunale ha deciso di buttarsi dal balcone. Scrive ilgiornale.it
Sfrattato a Sesto San Giovanni: 71enne si getta dal sesto piano all'arrivo del pubblico ufficiale - Al momento della tragedia all'ingresso del palazzo si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Segnala msn.com