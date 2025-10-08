sfrattato a 71 anni si lancia dal sesto piano

AGI - Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l'ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall'appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. E' accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra. . 🔗 Leggi su Agi.it

