sfrattato a 71 anni si lancia dal sesto piano

Agi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l'ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall'appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. E' accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra. . 🔗 Leggi su Agi.it

