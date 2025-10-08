Sfrattato a 71 anni si lancia dal sesto piano Il sindaco | Era ludopatico

AGI - Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l'ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall'appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. È accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra. Oggi era in programma l'esecuzione dello sfratto dall'appartamento dove l'anziano viveva da solo senza pagare l'affitto al proprietario da qualche mese. L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire lo sfratto su disposizione del Tribunale civile di Monza. Era presente anche il legale dell'anziano. L'uomo che si è tolto la vita mentre veniva sfrattato dall'appartamento si chiava Letterio Buonomo ed era originario di Messina. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sfrattato a 71 anni, si lancia dal sesto piano. Il sindaco: "Era ludopatico"

