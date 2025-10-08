Sezze e Sermoneta | avviato l’iter per la realizzazione della pista ciclopedonale dei Monti Lepini-Ausoni
Il 7 ottobre 2025 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dei Comuni di Sezze e Sermoneta su richiesta del Commissario Liquidatore, per coordinare la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà i territori montani e collinari della zona, progetto finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito della mobilità sostenibile. Ruolo della Comunità Montana e degli enti coinvolti. La Comunità Montana dei Monti Lepini-Ausoni fungerà da ente attuatore, curando supervisione, coordinamento e raccordo tra i Comuni interessati. L'opera prevede la realizzazione di due tratti distinti: uno a Sezze e uno a Sermoneta, con progettazione e gara affidate a Astral S.
