settimana nazionale della protezione civile incontro con la vab in piazzale garibaldi

Arezzo, 8 ottobre 2025 – In occasione della settima edizione del la Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dal 4 al 13 ottobre 2025, i l Comune di Castiglion Fiorentino partecipa all’iniziativa con una mattinata dedicata alla conoscenza e alla prevenzione. Venerdì 10 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, in Piazzale Garibaldi, il Comune di Castiglion Fiorentino e la locale sezione VAB saranno presenti con mezzi e stand informativi per sensibilizzare la popolazione sulle buone azioni da mettere in pratica per mitigare eventuali rischi durante gli eventi calamitosi. L’obiettivo è quello di diffondere una cultura della sicurezza e della consapevolezza, illustrando il lavoro quotidiano dei volontari e fornendo indicazioni utili sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

