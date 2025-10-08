Roma - L’alta pressione garantisce tempo stabile e temperature miti fino al weekend, con lievi disturbi e locali precipitazioni su Sardegna e Sicilia tra giovedì e domenica. Prosegue una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia grazie al consolidamento dell’anticiclone atlantico, che domina gran parte della Penisola. Fino a sabato 11 ottobre le condizioni resteranno generalmente tranquille, con cieli sereni, temperature miti e valori leggermente sopra la media stagionale, salvo qualche disturbo localizzato sulle Isole maggiori, dove non mancheranno brevi piogge e addensamenti nuvolosi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana di sole sull’Italia: anticiclone protagonista, ma piogge sulle Isole