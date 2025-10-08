Settembre in città si chiude con quasi 5mila presenze

Firenze, 8 ottobre 2025 – Sono state quasi 5.000 le persone che hanno partecipato, dal 3 al 30 settembre, a concerti, spettacoli, mostre, conferenze e visite guidate del “Settembre in città. Le associazioni per la cultura”, promosso dal Centro associazioni culturali fiorentine. Fino al 17 ottobre intanto sarà possibile partecipare alla nona edizione del Festival delle associazioni culturali fiorentine. “Questa nuova manifestazione, ancora una volta, ha premiato la nostra volontà di valorizzare e accendere i riflettori sulla grande vitalità delle associazioni che animano Firenze: noi ne rappresentiamo oltre cinquanta e crediamo davvero nel loro ruolo di coesione sociale – spiega  Antonia Ida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e organizzatrice della manifestazione -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

