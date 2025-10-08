anticipazioni sulla produzione della nuova serie TV di Harry Potter. Le riprese della prossima produzione televisiva dedicata al mondo di Harry Potter, realizzata da HBO, stanno proseguendo in Cornovaglia. La serie, basata sul celebre romanzo La Pietra Filosofale, si distingue per un’attenzione particolare ai dettagli e per l’inclusione di scene che ampliano alcuni momenti chiave del libro. Le immagini dal set offrono uno sguardo su elementi fondamentali della narrazione, con particolare attenzione alle prime fasi dell’infanzia di Harry e alle sue prime esperienze nel mondo magico. le riprese e le scene chiave dal set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Set della catapecchia sullo scoglio in Harry Potter