Sesto San Giovanni uomo si lancia dal sesto piano dopo lo sfratto

Notizia in aggiornamento Alle 9.15 di questa mattina - 8 ottobre - un uomo di 71 anni è morto dopo essersi è lanciato dal sesto piano durante lo sfratto eseguito dall'ufficiale giudiziario. La vicenda, avvenuta a Sesto San Giovanni - Milano - ha scosso la città dell'hinterland meneghino. Dai primi rilievi l'anziano si sarebbe buttato dal balcone dell'appartamento di via Puricelli Guerra alla vista del funzionario del tribunale pronto a notificargli lo sfratto. Sul posto è intervenuto il 118 che però non ha potuto far altero che constatare il decesso. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sesto San Giovanni, uomo si lancia dal sesto piano dopo lo sfratto

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

La mappa delle colonnine elettriche a Sesto San Giovanni - facebook.com Vai su Facebook

Anziano si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore: si è lanciato all’arrivo dell’ufficiale giudiziario - Questa mattina, mercoledì 8 ottobre, un uomo di 71 anni si è gettato dal sesto piano del palazzo dove viveva a Sesto San Giovanni (Milano) durante lo ... Come scrive fanpage.it

Si getta dal sesto piano e muore, lo stavano sfrattando: il suicidio subito dopo l'ingresso in casa dell'ufficiale giudiziario - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava ... Scrive msn.com