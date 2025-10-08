Sesto San Giovanni tragedia durante uno sfratto | 71enne si toglie la vita lanciandosi dal sesto piano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in via Puricelli Guerra. Un uomo di 71 anni è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Sesto San Giovanni, dopo essersi gettato dal sesto piano del palazzo in cui viveva. Il tragico gesto è avvenuto poco dopo le 9, nel momento in cui all’abitazione stava arrivando l’ufficiale giudiziario per eseguire lo sfratto. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. Il gesto improvviso. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava nel proprio appartamento di via Puricelli Guerra quando, vedendo arrivare l’ufficiale giudiziario insieme al suo avvocato, avrebbe deciso di lanciarsi dal balcone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sesto San Giovanni, tragedia durante uno sfratto: 71enne si toglie la vita lanciandosi dal sesto piano

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

La mappa delle colonnine elettriche a Sesto San Giovanni - facebook.com Vai su Facebook

Sesto San Giovanni, tre fermi per l’omicidio del cognato del boss della mafia turca Huseyin Sarai - X Vai su X

Sesto San Giovanni, anziano muore gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Da tg24.sky.it

Anziano si getta dal sesto piano all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto e muore: tragedia a Sesto San Giovanni - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Lo riporta msn.com