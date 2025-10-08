Un uomo di 71 anni è morto questa mattina gettandosi dal balcone del proprio appartamento di Sesto San Giovanni durante l’esecuzione di uno sfratto. I fatti sono avvenuti intorno alle 9.15 in via Puricelli Guerra nel comune nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende l’anziano avrebbe lasciato anche una lettera di addio. Si sarebbe gettato nel vuoto, dal sesto piano, non appena ha visto arrivare sotto casa l’ufficiale giudiziario per la notifica dello sfratto esecutivo. Inutili i soccorsi di Areu con autoambulanza e automedica inviate sul posto, il decesso è stato constato sul luogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sesto San Giovanni, si getta dal balcone prima dello sfratto: la scientifica sul posto