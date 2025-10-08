Sesto San Giovanni si butta dal 6° piano durante lo sfratto | morto un uomo di 71 anni

Aveva 71 anni e viveva solo. Quando ha visto arrivare l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, si è tolto la vita. “Era una persona gentile ma molto sola”, raccontano i vicini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

