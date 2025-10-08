Sesto San Giovanni Milano anziano si getta dal sesto piano durante uno sfratto e muore
L'uomo, moroso rispetto ai canoni di locazione, aveva più volte ricevuto la visita dell'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: sesto - giovanni
“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza
Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni
Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato
Sesto San Giovanni, anziano si toglie la vita gettandosi dalla finestra: aveva ricevuto uno sfratto esecutivo - X Vai su X
La mappa delle colonnine elettriche a Sesto San Giovanni - facebook.com Vai su Facebook
Sesto San Giovanni, anziano muore gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Come scrive tg24.sky.it
Tragedia a Sesto San Giovanni: anziano si getta dal balcone dopo la notifica di sfratto e muore - Questa mattina, 8 ottobre 2025, un anziano è morto dopo essersi buttato dal balcone del suo appartamento situato al sesto piano a Sesto San Giovanni (Milano). Scrive notizie.it