Sesto San Giovanni 71enne si suicida lanciandosi dal 6° piano durante lo sfratto il biglietto d' addio | Non ce la faccio più

La tragedia è avvenuta intorno alle 9.15, proprio mentre l’ufficiale giudiziario si presentava sotto casa per notificare l’esecuzione dello sfratto Un dramma si è consumato questa mattina a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese, dove Letterio Buonomo, 71 anni, si è tolto la vita gettan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sesto San Giovanni, 71enne si suicida lanciandosi dal 6° piano durante lo sfratto, il biglietto d'addio: "Non ce la faccio più"

