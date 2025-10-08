Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore

Il gesto, improvviso, è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

La mappa delle colonnine elettriche a Sesto San Giovanni - facebook.com Vai su Facebook

Si getta dal sesto piano e muore, lo stavano sfrattando: il suicidio subito dopo l'ingresso in casa dell'ufficiale giudiziario - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava ... Come scrive msn.com

Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne - (Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. Scrive sassarinotizie.com