Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore 

Il gesto, improvviso, è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sesto san giovanni 71enneSi getta dal sesto piano e muore, lo stavano sfrattando: il suicidio subito dopo l'ingresso in casa dell'ufficiale giudiziario - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava ... Come scrive msn.com

sesto san giovanni 71enneUfficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne - (Adnkronos) – Quando l’ufficiale giudiziario ha bussato per sfrattarlo di casa, si è suicidato lanciandosi dal sesto piano. Scrive sassarinotizie.com

