Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore Lasciato un biglietto di addio
Il gesto, improvviso, è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
