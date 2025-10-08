Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore Il biglietto d' addio | Non ce la faccio più

Il gesto poco dopo le 9, mentre all'ingresso del palazzo, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario. Ha scritto: «Non ce la faccio più». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

