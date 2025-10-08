Sesto San Giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore Il biglietto d' addio | Non ce la faccio più

Xml2.corriere.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gesto poco dopo le 9, mentre all'ingresso del palazzo, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario. Ha scritto: «Non ce la faccio più». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sesto san giovanni 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore il biglietto d addio non ce la faccio pi249

© Xml2.corriere.it - Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal sesto piano durante lo sfratto e muore. Il biglietto d'addio: "Non ce la faccio più"

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

sesto san giovanni 71enneSi getta dal sesto piano durante lo sfratto, 71enne muore a Sesto San Giovanni - L'anziano si è lanciato dal balcone poco dopo le 9 di questa mattina, all’arrivo del suo avvocato e dell'ufficiale giudiziario incaricato della notifica ... rainews.it scrive

sesto san giovanni 71enneTragedia a Sesto San Giovanni: un 71enne si lancia dal balcone della sua abitazione sotto sfratto - Disperazione, paura, solitudine: c'è tutto in quel gesto estremo, compiuto questa mattina dopo le 9 a Sesto San Giovanni, hinterland Nord Est di Milano, in via ... Come scrive settenews.it

Cerca Video su questo argomento: Sesto San Giovanni 71enne