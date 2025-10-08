Sesto San Giovanni 71enne si getta dal sesto piano durante lo sfratto
Un uomo di 71 anni è morto la mattina dell’8 ottobre a Sesto San Giovanni dopo essersi gettato dal sesto piano del palazzo in cui abitava, in via Puricelli Guerra. Poco dopo le 9, l’ufficiale giudiziario si è presentato alla sua porta per eseguire lo sfratto esecutivo dell’appartamento che occupava in affitto. Da mesi non avrebbe più versato il canone e già in passato si erano verificati tentativi di accesso andati a vuoto. Al momento dell’arrivo degli agenti e dell’incaricato, l’uomo avrebbe aperto il balcone e si sarebbe lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Succede a #SestoSanGiovanni, durante uno sfratto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
