Sesto San Giovanni 71enne si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore

Non appena è arrivato l'anziano giudiziario, l'uomo si è lanciato dal balcone. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio in casa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sesto San Giovanni, 71enne si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore

In questa notizia si parla di: sesto - giovanni

“A Sesto San Giovanni furti, violenze, spaccio e degrado. Ora basta”: cittadini in piazza per chiedere più sicurezza

Incendio di notte in un condominio, persona trovata morta in casa a Sesto San Giovanni

Incendio nella notte in un appartamento a Sesto San Giovanni: morta una persona, tutto il palazzo evacuato

Sesto San Giovanni: 71enne si butta dal sesto piano durante lo sfratto. I motivi del gesto estremo - X Vai su X

È accaduto a Sesto San Giovanni. Il gesto, improvviso, è avvenuto mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario - facebook.com Vai su Facebook

Sesto San Giovanni: 71enne si butta dal sesto piano durante lo sfratto. I motivi del gesto estremo - Letterio Bonomo, 71 anni, questa mattina, poco dopo le 9, ha deciso di farla finita, durante l'ennesima visita dell'ufficiale giudiz ... Si legge su tg.la7.it

Sesto San Giovanni, 71enne muore lanciandosi dal balcone durante sfratto. “Non ce la faccio più” - Si è affacciato al balcone del sesto piano e si è gettato nel vuoto mentre l’ufficiale giudiziario bussava alla porta per l’esecuzione dello sfratto. Scrive pupia.tv