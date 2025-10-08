Sesto San Giovanni 71enne si getta dal 6° piano durante lo sfratto e muore | ‘Non ce la faccio più’

Tragedia a Sesto San Giovanni: uomo si toglie la vita per uno sfratto. Un gesto disperato ha sconvolto Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano. Un uomo di 71 anni si è gettato nel vuoto dal balcone del suo appartamento al sesto piano di via Puricelli Guerra, subito dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione dello sfratto. L’uomo, ex custode in pensione, viveva da solo ed era divorziato. Nella casa è stata trovata una lettera d’addio, in cui avrebbe scritto poche parole: “Non ce la faccio più”. Cosa è accaduto la mattina della tragedia. L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino di mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

