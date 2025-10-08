Sesto SGiovanni | durante lo sfratto si getta dal balcone e muore a 71 anni

Si è gettato dal balcone durante lo sfratto, morto a 71 anni a Sesto San Giovanni. Una tragica vicenda si è consumata questa mattina in via Puricelli Guerra, a Sesto San Giovanni. Un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal sesto piano dal balcone della propria abitazione. Si getta dal . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net