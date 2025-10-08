Sessantenne scippata nei pressi di via Locchi da un individuo in scooter

Triesteprima.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuo scippa, strattonandola, una donna e fugge via con la borsa. L'inconsueto furto, per la modalità, è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17, in zona via Locchi. I carabinieri sono intervenuti in soccorso di una donna, triestina del 1965, che aveva denunciato che mentre percorreva a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sessantenne - scippata

Sessantenne scippata nei pressi di via Locchi da un individuo in scooter

Cerca Video su questo argomento: Sessantenne Scippata Pressi Via