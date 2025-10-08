Servizi straordinari della Polizia di Stato | tre arresti e numerose denunce
Tarantini Time Quotidiano Continuano i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato in applicazione alle linee guida stabilite dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, secondo le intese raggiunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dall’inizio del mese, il personale della Sezione Volanti, del Commissariato Borgo e della Divisione Anticrimine e di quella Amministrativa ha operato in tutto il capoluogo con particolare attenzione a quei quartieri dove maggiore sono presenti i fenomeni di illegalità diffusa. Nel Borgo Umbertino giro di vite sui parcheggiatori abusivi: ben 9 sono stati individuati e denunciati in stato di libertà e per tre di questi già in passato identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria, il Questore di Taranto ha emesso la misura di polizia del DACUR che vieta di fatto l’ingresso e la permanenza nel capoluogo jonico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
