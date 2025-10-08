Servizi educativi infanzia Abbassate rette iscrizione per oltre 5mila famiglie in Emilia-Romagna
«Con 38 milioni 454mila euro di risorse investite solo per l’anno educativo 2025-2026 (fondi europei del Programma FSE+) la Regione, che già guida la classifica italiana della copertura degli asili nido, compie un ulteriore salto di qualità, moltiplicando le opportunità e abbattendo le barriere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
servizi - educativi
Disagio psicologico per 1 adolescente su 7, cresce bisogno di servizi educativi
Fano, l’accusa di Samuele Mascarin sui servizi educativi: “Hanno chiuso a Poderino per aprire a Gimarra con sei iscritti”
«I servizi educativi sono da preservare, non da affossare»
Assunzioni urgenti nei servizi educativi del Comune di Milano Il Comune di Milano cerca con urgenza cinquanta educatrici ed educatori per nidi e scuole dell'infanzia. Si tratta di incarichi a tempo determinato, della durata massima di nove mesi, per garantir
Asili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia - 2026 nei servizi educativi della fascia d'età 0-
Servizi educativi per l'infanzia: il nostro supporto - L'accompagnamento di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce un punto fondamentale nel lavoro di cura e protezione dell'infanzia.