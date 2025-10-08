Serpico | la storia vera dietro il film con Al Pacino

Diretto da Sidney Lumet, Serpico (1973) è uno dei grandi classici del cinema anni 70 (e non solo). Un film drammatico poliziesco ambientato prevalentemente a New York, che ruota attorno a Frank Serpico ( Al Pacino ), un agente di polizia che si imbatte nella corruzione dilagante all’interno del Dipartimento di Polizia di New York. Il film descrive la sua lotta contro il dipartimento, poiché il suo deciso rifiuto di accettare tangenti lo trasforma in un paria tra i poliziotti. I colleghi di Frank lo minacciano, nessuna delle sue relazioni dura a lungo e più volte rischia di morire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it