Serpico | la storia vera dietro il film con Al Pacino
Diretto da Sidney Lumet, Serpico (1973) è uno dei grandi classici del cinema anni 70 (e non solo). Un film drammatico poliziesco ambientato prevalentemente a New York, che ruota attorno a Frank Serpico ( Al Pacino ), un agente di polizia che si imbatte nella corruzione dilagante all’interno del Dipartimento di Polizia di New York. Il film descrive la sua lotta contro il dipartimento, poiché il suo deciso rifiuto di accettare tangenti lo trasforma in un paria tra i poliziotti. I colleghi di Frank lo minacciano, nessuna delle sue relazioni dura a lungo e più volte rischia di morire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: serpico - storia
SERPICO torna su Raiplay. Un'occasione per rivedere l'incredibile al polsino in uno dei suoi ruoli più intensi Durante le riprese di Serpico, AL PACINO era talmente immerso nel ruolo da confondere a tratti realtà e finzione. Un giorno, finito il set, vide due uomi - facebook.com Vai su Facebook
Il film cult “Serpico” oggi su Rai Movie: la trama - Su Rai Movie, mercoledì 8 ottobre in prima serata alle 21 e 10, arriva “Serpico”, tratto dalla vera storia di un poliziotto newyorkese idealista e ribelle: la trama del film. Da corrierenazionale.it