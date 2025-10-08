Serie d Vigor obiettivo allungare la striscia positiva Ma dall’infermeria ancora nessuna buona notizia

Torna al lavoro la Vigor, rinfrancata dopo il tanto atteso exploit al ’Bonci’ di Fossombrone, ma le proteste di domenica scorsa costano caro a capitan Pesaresi che dovrà scontare due giornate di squalifica. Al di là del risultato, che i senigalliesi bramavano per interrompere la serie nera che li aveva visti capitolare contro Sora, Ostiamare e Teramo, mister Beppe Magi riabbraccia elementi che sinora erano mancati come l’aria all’assetto offensivo vigorino: nello specifico Braconi e De Feo. Ne avranno ancora per un po’ invece Milli e Parrinello, entrambi infortunati nel corso della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

