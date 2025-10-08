Serie d Vigor obiettivo allungare la striscia positiva Ma dall’infermeria ancora nessuna buona notizia
Torna al lavoro la Vigor, rinfrancata dopo il tanto atteso exploit al ’Bonci’ di Fossombrone, ma le proteste di domenica scorsa costano caro a capitan Pesaresi che dovrà scontare due giornate di squalifica. Al di là del risultato, che i senigalliesi bramavano per interrompere la serie nera che li aveva visti capitolare contro Sora, Ostiamare e Teramo, mister Beppe Magi riabbraccia elementi che sinora erano mancati come l’aria all’assetto offensivo vigorino: nello specifico Braconi e De Feo. Ne avranno ancora per un po’ invece Milli e Parrinello, entrambi infortunati nel corso della preparazione estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: serie - vigor
Debutto in Serie C1 per il Pioppo Futsal, domani arriva la Vigor San Cataldo al Pala Don Bosco
Athletic Club Palermo, arriva la prima storica vittoria in serie D: Vigor Lamezia battuta 2-1
Esordio amaro nel Campionato di Serie C1 per il Pioppo Futsal, la Vigor San Cataldo rimonta e porta a casa un punto d’oro
Calcio Serie D, la Vigor Lamezia solleva dall’incarico il tecnico Antonio Foglia Manzillo https://www.giornaledicalabria.it/calcio-serie-d-la-vigor-lamezia-solleva-dallincarico-il-tecnico-antonio-foglia-manzillo/ - facebook.com Vai su Facebook
Serie d. Vigor, obiettivo allungare la striscia positiva. Ma dall’infermeria ancora nessuna buona notizia - Torna al lavoro la Vigor, rinfrancata dopo il tanto atteso exploit al ’Bonci’ di Fossombrone, ma le proteste di... Riporta msn.com
Calcio Serie D, la Vigor Lamezia solleva dall’incarico il tecnico Antonio Foglia Manzillo - La Vigor Lamezia comunica di aver sollevato Antonio Foglia Manzillo dall’incarico di allenatore responsabile della ... Secondo giornaledicalabria.it