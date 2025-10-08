Serie D | I bianconeri confermano la buona fase difensiva anche nel derby di Terranuova ma attendono il ritorno di Vitiello Sansepolcro Bambara e Pagnini protagonisti
SANSEPOLCRO E arrivò il quarto pareggio di fila per il Sansepolcro, che oltretutto da un paio di partite non incassa reti. Un dato senza dubbio positivo, aspettando il recupero in attacco di Domenico Vitiello, che però rischia di saltare anche la prossima trasferta di Prato. Nel derby di Terranuova Bracciolini è maturato uno 0-0 con poche occasioni da rete ma tutte ghiotte: locali migliori nel primo tempo, bianconeri più vivaci nella ripresa. Bambara (nella foto) si è esaltato su Ngom e soprattutto su Tassi, realizzando un vero e proprio miracolo; tuttavia, anche il collega Pagnini è stato tempestivo nel togliere letteralmente il pallone dai piedi di Bocci, non dimenticando il precedente colpo di testa di Belli a porta semi-sguarnita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
