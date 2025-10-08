Serie D girone B Pavia ora è crisi nera Arriva Raso come ds Oltrepò ecco Cera
Tempo di novità dirigenziali in casa Pavia e Oltrepo’, impegnate nel girone B. Il Pavia di patron Nucera dopo la separazione con il direttore sportivo Ivan Zampaglione, ha ingaggiato come nuovo responsabile dell’area tecnica Nicola Raso, ex dirigente proprio dell’Oltrepo’, uno degli artefici della vittoria del torneo di Eccellenza di due anni fa e della salvezza ottenuta lo scorso anno in D dalla squadra bronese con una delle rose più giovani d’Italia. Il bravo dirigente avrà il non facile compito di risollevare il sodalizio di via Alzaia che sta vivendo un’inizio di stagione da incubo dopo la santuosa campagna acquisti estiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
