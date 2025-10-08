E’arrivata inattesa e clamorosa. Ma, dopo la prima sconfitta stagionale contro la Biellese al Franco Ossola, il Varese non ha alcuna voglia di fare di una goccia un mare. In primo luogo perché, in un campionato che ha mandato in archivio solo sei giornate, un incidente di percorso ci può stare. E po, se la squadra si guarda indietro, la messa è sinora risultata abbondante. E il terzo posto con 13 punti a tre lunghezze dal Vado e una sola dal Chisola autorizza a coltivare sogni di salto di categoria. Certo, la qualità messa in mostra con i piemontesi non è stato la fotocopia di quella evidenziata nei turni precedenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D girone A. Varese, il primo ko non ridimensiona l’ambizioso progetto