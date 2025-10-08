Serie D Coppa Italia alle 15 Fosso gara da dentro o fuori Al Bonci sfida con l’Ancona
Il Fossombrone incassa la prima sconfitta casalinga della stagione contro la Vigor Senigallia, battuta 2-1 in una partita dai due volti e oggi ha la possibilità di riscatto contro l’ Ancona, alle 15 in casa: gara secca, chi vince passa al prossimo turno di Coppa Italia. "Sicuramente – spiega Bucchi – rimane un po di amaro in bocca per come si era messa la partita con Senigallia. Abbiamo fatto una buona prestazione mettendo in difficoltà i nostri avversari in piu di un occasione nell’arco dei 90 minuti. Purtroppo sappiamo che in questo campionato appena molli un attimo vieni punito e così è stato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
