Mercoledì di Coppa Italia di Serie D oggi pomeriggio per l' Atletico Ascoli che per i 32° di finale sarà di scena a Foligno. Allo stadio 'E. Blasone', alle ore 16.30 i bianconeri se la vedranno contro gli umbri sesti in classifica nel Girone E e reduci dalla sconfitta in campionato per 3-1 contro l'Orvietana. L'Atletico Ascoli da parte sua affronta questa trasferta con il morale alle stelle dopo aver conquistato la prima vittoria stagionale con un netto 3-0 sul San Marino. A presentare il match contro il Foligno è stato così l'allenatore Simone Seccardini. "Contro il San Marino abbiamo conquistato una vittoria che ci meritavamo già da alcune settimane, peccato che il campo abbia dettato qualcosa di diverso.

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D, Atletico in Coppa Italia di scena a Foligno