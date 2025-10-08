Serie A2 | ore 20,30 al PalaFacchetti di Treviglio Il regista è comunque partito per la Lombardia Problemi sotto canestro Fortitudo l’incognita è capitan Fantinelli Con l’Urania c’è da battere anche l’emergenza

Emergenza continua. Già priva di Lorenzo Benvenuti, Simon Anumba e Valerio Mazzola, la Fortitudo scende in campo, alle 20,30, al PalaFacchetti di Treviglio per affrontare l'Urania Milano, con l'incognita Matteo Fantinelli. La botta alla caviglia destra rimediata domenica nella sfida contro Cividale, potrebbe essere più seria del previsto. Lunedì e ieri il giocatore è rimasto a riposo, svolgendo terapie, ma senza potersi allenare a pieno con la squadra. Fantinelli è comunque partito per Treviglio, ma un suo utilizzo sarà valutato solo alla vigilia in base alla condizione dello stesso playmaker, ancora dolorante.

