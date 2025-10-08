Serie A allarme per i partenopei! Due giocatori a rischio per le prossime sfide | le ultime

Inter News 24 Serie A, riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center ma ci sono controlli approfonditi per due giocatori! Le ultime. Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center con una seduta pomeridiana a carattere misto e metabolico. La squadra, guidata dall’allenatore Antonio Conte, ha lavorato su esercizi di resistenza e mobilità, preparando il gruppo ai prossimi impegni di campionato e competizioni europee. STATO DI FORMA DEI CALCIATORI INFERMERIA – Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano in seguito agli infortuni rimediati contro il Genoa hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per l’ex Inter Politano. 🔗 Leggi su Internews24.com

