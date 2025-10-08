Serie A allarme per i partenopei! Due giocatori a rischio per le prossime sfide | le ultime

Internews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Serie A, riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center ma ci sono controlli approfonditi per due giocatori! Le ultime. Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al SSC Napoli Training Center con una seduta pomeridiana a carattere misto e metabolico. La squadra, guidata dall’allenatore Antonio Conte, ha lavorato su esercizi di resistenza e mobilità, preparando il gruppo ai prossimi impegni di campionato e competizioni europee. STATO DI FORMA DEI CALCIATORI INFERMERIA – Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano in seguito agli infortuni rimediati contro il Genoa hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka e una lesione distrattiva al gluteo destro per l’ex Inter Politano. 🔗 Leggi su Internews24.com

serie a allarme per i partenopei due giocatori a rischio per le prossime sfide le ultime

© Internews24.com - Serie A, allarme per i partenopei! Due giocatori a rischio per le prossime sfide: le ultime

In questa notizia si parla di: serie - allarme

Serie A, panchina già a rischio: allarme esonero prima dell’inizio della stagione

Allarme rosso in serie C: Ternana, Triestina e Rimini dal calcio alla lenta agonia

Serie A: il Napoli riparte dal solito McTominay Allarme Milan, serve un centravanti

serie allarme partenopei dueAltri due infortuni in casa Napoli: cosa non va dal punto di vista fisico ai partenopei? - Dopo la sconfitta contro il Milan, il Napoli di Antonio Conte ha trovato i tre punti nella sfida giocata ieri pomeriggio contro il Genoa di Patrick Vieira. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Allarme Partenopei Due