Serie A a 18 squadre? Vi spiego perchè non è la scelta giusta De Siervo ha le idee chiare
Appena arrivata una notizia molto importante sul futuro della Serie A, De Siervo scioglie i dubbi: le sue parole non lasciano spazio ad interpretazione. Da diversi anni, soprattutto in Italia, si parla di una riduzione delle squadre partecipanti al massimo campionato nazionale. A molti addetti ai lavori, 20 squadre sembrano troppe, questo perchè alcuni club non sembrano attrezzati per la Serie A. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto di essere favorevole ad un un passaggio dalle 20 squadre attuali a 18 club. Secondo il presidente del Napoli, questa mossa aumenterebbe lo spettacolo del campionato, eliminando le partite meno seguite dai tifosi delle diverse squadre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: serie - squadre
Amichevoli estive 2025: calendario e risultati di tutte e 20 le squadre di Serie A
De Laurentiis: "Gravina inaffondabile. Lega in confusione, troppe 20 squadre di Serie A"
CdS – Calciomercato Serie A, il pagellone con tutti i voti alle squadre dopo gli acquisti e le cessioni estive
NEWS | LA NUOVA SERIE 19 Saranno 14 le squadre iscritte, alla categoria under19, del campionato regionale di calcio a 5 Si parte domenica 12 con la prima giornata 2 gironi da 7 squadre, 1 team fuori classifica per raggruppamento - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, le squadre e i giocatori che hanno fatto più gol di testa. CLASSIFICA #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
«No alla Serie A a 18 squadre, perderemmo il 20% degli eventi»: sì, De Siervo sa contare - Per l'Ad della Serie A è anche, dice, una questione di concorrenza con le coppe ... Secondo ilnapolista.it
Lega Serie A, De Siervo: "Riduzione a 18 squadre? Farebbe perdere 20% di eventi" - Per le tre grandi leghe, quella inglese, spagnola e italiana, l'idea di restare a 20 squadre in questo momento ... Da tuttonapoli.net