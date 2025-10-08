Serie A a 18 squadre? Vi spiego perchè non è la scelta giusta De Siervo ha le idee chiare

Appena arrivata una notizia molto importante sul futuro della Serie A, De Siervo scioglie i dubbi: le sue parole non lasciano spazio ad interpretazione. Da diversi anni, soprattutto in Italia, si parla di una riduzione delle squadre partecipanti al massimo campionato nazionale. A molti addetti ai lavori, 20 squadre sembrano troppe, questo perchè alcuni club non sembrano attrezzati per la Serie A. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, non ha mai nascosto di essere favorevole ad un un passaggio dalle 20 squadre attuali a 18 club. Secondo il presidente del Napoli, questa mossa aumenterebbe lo spettacolo del campionato, eliminando le partite meno seguite dai tifosi delle diverse squadre. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

