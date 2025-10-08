Serie A 2025-26 | ecco le partite più viste in tv
Nella Serie A 2025-26, finora sono stati giocati sei turni. Tutte le gare sono state trasmesse da Dazn che detiene i diritti. La gara più vista è stata Juventus-Milan, il posticipo serale del 5 ottobre con 1.916.092 telespettatori di Dazn. Secondo posto per Milan-Napoli del 28 settembre con 1.740.545 telespettatori. Sul terzo gradino del podio Juventus-Inter del 13 settembre con 1.687.803 telespettatori. Seguono: Milan-Bologna 1.090.341, Juventus-Atalanta 1.086.189, Inter-Sassuolo 940.670, Verona-Juventus 914.477, Inter-Udinese 877.765. Soltanto al nono posto il derby capitolino tra Lazio e Roma, giocato il 21 settembre alle 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it
