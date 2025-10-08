Dal 24 ottobre arriva in libreria e fumetteria DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA, la nuova storia sull’Indagatore dell’Incubo firmata da Barbara Baraldi e Corrado Roi. Nelle profondità del bosco di Wildsborough, ciò che è sepolto non dovrebbe essere disturbato, ma certi luoghi celano in sé mistiche presenze e, laddove le ombre sottili dei rami si incupiscono e cala la notte, il sottile velo che separa vivi e morti si assottiglia, aprendo varchi su regni sinistri. Ed è in questo spazio intricato che si muove Wilderman, entità ancestrale, terrificante creatura fatata, re degli incubi della dolce Siobahn. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “DYLAN DOG. SE LA NOTTE CHIAMA” di Barbara Baraldi e Corrado Roi