Serena Grandi | Operata per un cancro al seno dopo la morte di mia madre Oggi ho perso 20kg

Serena Grandi ha ricordato il dolore provato per la morte della madre e la diagnosi di tumore al seno ricevuta qualche anno dopo: "Sono stata operata al seno sinistro. Dicono che quando viene da quella parte è sintomo di un profondo dolore. Ho perso 20 kg".

La Volta Buona, Serena Grandi a cuore aperto: il tumore e la morte della mamma

Serena Grandi ha perso 20 chili dopo il tumore ma non li ha persi con la dieta giusta - Serena Grandi ha perso tanti chili dopo il tumore al seno e lo racconta a La volta buona ma non sembra mangiare sano ... Come scrive ultimenotizieflash.com