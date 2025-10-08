Serbia-Albania sesta giornata Gruppo K qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del Gruppo K di qualificazione ai Mondiali 2026. Il derby balcanico promette scintille tra due squadre in lotta per il secondo posto. Serbia-Albania si giocherà sabato 11 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo Stadion Dubocivac di Leskovac. SERBIA-ALBANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I serbi stanno attraversando un momento nel complesso positivo, avendo perso soltanto una gara nelle ultime otto giocate tra qualificazioni Mondiali e Nations League. La Nazionale di Stojkovic ha conquistato in questo girone 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 una sconfitta Gli albanesi si presentano a questo appuntamento imbattuti da quattro partite ufficiali, con un bilancio di due vittorie e due pareggi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: serbia - albania
