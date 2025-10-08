Serata nel nome della legalità per un tutto esaurito alle Laudi
Una serata in nome della legalità e dell’antimafia. Questo il filo conduttore dello spettacolo organizzato ieri sera dalle associazioni “Gomitolo – associazione per la legalità” e “I Medici F3” al teatro le Laudi. Sala gremita per assistere alla recita dell’attore Nicola Pecci, che ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: serata - nome
Serata di beneficenza 'Un angelo di nome Giulia' con la musica di Elio e le Storie Tese
Cilento Fest, la prima serata nel nome di Ugo Tognazzi
Concerto e poesie in nome di Antonio Verri: serata magica con "Luoghi d’allerta"
BREAKING NEWSSS: avvistato un TRUDI adorabile. Risponde al nome di Marlon. Spoiler: è morbido, ha orecchie rotonde… ed è qui per conquistarti! Ma ora ha bisogno del tuo aiuto, quale costume deve scegliere per la sua serata di Halloween? Vest - facebook.com Vai su Facebook
Serata nel nome della legalità per un tutto esaurito alle Laudi - Questo il filo conduttore dello spettacolo organizzato ieri sera dalle associazioni “Gomitolo – associazione per la legalità” e “I Medici F3” al tea ... firenzetoday.it scrive