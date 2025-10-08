Serata nel nome della legalità per un tutto esaurito alle Laudi

Una serata in nome della legalità e dell’antimafia. Questo il filo conduttore dello spettacolo organizzato ieri sera dalle associazioni “Gomitolo – associazione per la legalità” e “I Medici F3” al teatro le Laudi. Sala gremita per assistere alla recita dell’attore Nicola Pecci, che ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it