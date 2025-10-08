Serata dedicata a Domenico Cortopassi nel 150° della nascita
Questa sera, alle 21, al teatro degli Impavidi, una serata di musica e memoria dedicata a Domenico Cortopassi, grande musicista sarzanese e amico di Giacomo Puccini, in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Sul palco, in una serata ricca di bellezza e emozioni che vedrà la partecipazione del maestro Massimo Cortopassi, che interverrà per ricordare la figura dello zio e la storia di una famiglia che ha profondamente intrecciato il proprio destino con quello del teatro sarzanese, ci saranno il soprano Valeria Mela, il tenore Haruo Kawakami e il maestro Giuseppe Bruno al pianoforte, direttore del conservatorio Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
