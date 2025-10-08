Serata all' opera al teatro La creta
Sabato 18 ottobre alle ore 21, "Serata all'opera" nel nostro teatro "La Creta" di Milano (via dell'allodola 5), con due corali che si uniranno per l'occasione: Elysium Chorus Aps con la Corale Arnatese, insieme all' Opera Simphony Orchestra, con la presenza della pianista Ahn Eunmi, diretti dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
