Sequestro beni da 1,5 milioni di euro a un broker legato alla Banda della Magliana i dettagli dell' operazione
Sequestrati beni per 1,5 milioni a un quarantenne romano legato alla criminalità organizzata. Operazione della Divisione anticrimine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: sequestro - beni
Camorra, maxi sequestro: bloccati beni per 4 milioni a un ex commerciante di auto
Fatture false, riciclaggio e manodopera illecita: 32 indagati tra Lecco, Bergamo e Milano. Sequestro di beni per 3 milioni di euro
Accusato di usura con metodo mafioso: sequestro di denaro e beni per 600mila euro a Torino
TvSei. . Operazione anti-mafia a Pescara, sequestro di beni per 1 milione di euro Beni mobili e immobili, per un valore complessivo di circa un milione di euro, sono stati sequestrati, ad un nucleo familiare pescarese, nell'ambito di un'operazione coordinata dal - facebook.com Vai su Facebook
#Migranti, 5 arresti e sequestro di beni per 720 mila euro. Nei guai una cooperativa di Castel S. Giorgio https://radioalfa.fm/migranti-5-arresti-e-sequestro-di-beni-per-720-mila-euro-nei-guai-una-cooperativa-di-castel-s-giorgio/… via @radioalfa @_Carabinieri - X Vai su X
Sequestrati beni per 1,5 milioni a imprenditore legato alla Banda della Magliana - La Polizia di Stato, su disposizione del Tribunale di Roma, ha eseguito un maxi sequestro di beni del valore di oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore romano di 41 anni, già coinvo ... Riporta rainews.it
Roma, sequestrati beni per 1,5 milioni di euro - I poliziotti della Divisione anticrimine della questura di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni del valore di circa 1,5 milioni di euro finalizzato alla confisca ed emesso, ai ... Come scrive poliziadistato.it