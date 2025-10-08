Sequestrate a Catania 13mila confezioni di cosmetici dal valore di 60mila euro trovata sostanza cancerogena

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Catania, sequestrate 13.000 confezioni di cosmetici con sostanze vietate: titolare segnalato all’Autorità Giudiziaria per pericolo salute pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sequestrate a catania 13mila confezioni di cosmetici dal valore di 60mila euro trovata sostanza cancerogena

© Notizie.virgilio.it - Sequestrate a Catania 13mila confezioni di cosmetici dal valore di 60mila euro, trovata sostanza cancerogena

In questa notizia si parla di: sequestrate - catania

Operazione antidroga a Catania: 11 arresti e oltre 1.200 dosi sequestrate

Catania, turiste sequestrate e violentate: fermati tre stranieri irregolari

Catania, turiste ungheresi sequestrate e violentate: la disperata telefonata che ha salvato le loro vite

sequestrate catania 13mila confezioniSequestrate a Catania 13mila confezioni di cosmetici dal valore di 60mila euro, trovata sostanza cancerogena - 000 confezioni di cosmetici con sostanze vietate: titolare segnalato all’Autorità Giudiziaria per pericolo salute pubblica. Segnala virgilio.it

Prodotti “pericolosi” nei supermercati di Catania, Enna e Messina: sequestrate 9 tonnellate di alimenti non conformi e 50mila euro di multe - Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal comando carabinieri per la tutela della salute, i militari del NAS ... Riporta newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrate Catania 13mila Confezioni